В Приамурье взорвали лед на Амуре

Амурские спасатели провели первые в этом сезоне подрывные работы на льду Амура в рамках противопаводковых мероприятий. Об этом сообщает региональный Центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

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Подрыв льда осуществили в районе села Ушаково Шимановского муниципального округа. Такие работы нужны для предотвращения появления заторов на реке. Во время паводкового сезона они могут стать причиной подтопления населенных пунктов, разрушения мостов и других ЧС.

Подрывы льда позволяют обеспечить безопасное прохождение паводков.

Далее специалисты продолжат работу на других участках рек.