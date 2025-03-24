Правнучку летчика Чкалова могут снова оштрафовать

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарье Богдановой (признана в РФ иностранным агентом) грозит второй штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Об этом сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.

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«Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации в отношении Богдановой Д.А.», — говорится в картотеке.

Московский суд в феврале оштрафовал Богданову на 45 тыс. руб. за неуказание своего статуса.

В отношении Богдановой также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму). Женщина объявлена в международный розыск.

До этого сообщалось, что в бельгийском городе Левен по адресу нового бизнес-проекта правнучки Чкалова увидели украинский флаг.

В июле этого года Минюст признал Дарью Богданову иноагентом. По данным ведомства, она распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступала против проведения СВО, а также принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. В конце октября девушку внесли в список террористов и экстремистов.