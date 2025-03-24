Россияне могут получить 9 дней отдыха в майские праздники

Сотрудники в России могут оформить девятидневный отдых в мае этого года, взяв три дня отпуска с 28 по 30 апреля. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

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Данная схема позволит объединить выходные и праздничные дни без потери отпускного баланса.

— При оформлении отпуска с 28 по 30 апреля выходные 26–27 апреля и праздничные дни 1–4 мая объединятся в непрерывный отдых. Это законно и выгодно: апрельские рабочие дни увеличат сумму отпускных, — пояснил парламентарий РИА Новости.

Работодатель не может отказать в отпуске, если даты согласованы в графике.

Гаврилов напомнил, что график отпусков утверждается за две недели до конца года.

— Заявление следует подать заранее, особенно в сферах с непрерывным производством, где действуют ограничения на количество отдыхающих сотрудников, — отметил депутат.

С начала марта этого года работодатели обязаны выплачивать дополнительное вознаграждение сотрудникам, которые выполняют функции наставников. Об этом сообщил юрист Давид Адамс.