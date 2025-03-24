В Эрмитаже допустили запрет на фотосессии после скандала с блогерами

Представители Государственного Эрмитажа предупредили о возможности запрета постановочных фотосессий в музее из-за некорректного поведения посетителей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

«Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее», — отмечается в публикации.

Ранее Эрмитаж прокомментировал ситуацию с посетительницей в роскошном наряде. Выяснилось, что девушка, которую не хотели пускать в музей из-за наряда, планировала провести коммерческую съемку, не заплатив по соответствующему тарифу.