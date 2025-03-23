Стало известно, где пройдет прощание с Ларисой Голубкиной

Помните? "Меня зовут юнцом безусым. Мне это, право, это право, все равно. Зато не величают трусом давным-давно, давным-давно". С этой удалой песенкой, которую распевает в "Гусарской балладе" юный корнет, вошла в кинематограф одна из самых женственных актрис, которая как дома чувствовала себя в комедии и эпопее, водевиле и музыкальном фильме, на эстраде и телеэкране.

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Сегодня, когда мы прощаемся с Ларисой Ивановной Голубкиной, вспоминаем и царицу из "Сказки о царе Салтане", и заведующую ателье в комедии "Дайте жалобную книгу", и Зою в эпопее "Освобождение", и Элизу Дулиттл в телевизионном бенефисе Голубкиной у легендарного Евгения Гинзбурга. Многие, конечно, помнят ее по ролям, сыгранным в спектаклях ее родного Центрального академического театра Российской Армии, в котором она служила с 1964-го. От Евы - в ее первом спектакле "Солдат и Ева" до Мурзавецкой в "Волках и овцах" и Екатерины II в пьесе "Любовь - книга золотая"...

Но первой к нам возвращается Шура Азарова из фильма Рязанова. Барышня-корнет, ловкая наездница, сирота, воспитанная русским дядюшкой и французскими романами. Девочка, которая может сойти за мальчишку. Удалой русский корнет, который так бойко говорит по-французски, что почти заморочил голову французским офицерам. Ребенок, который прощается с детством. Невеста, которая стреляется с женихом на дуэли...

Одной этой роли в "Гусарской балладе" хватило бы, чтобы войти в историю отечественного кино. Но что история! Она вошла в сердца зрителей - и завоевала их навсегда. "Гусарскую балладу" посмотрели в первый же год проката 49 миллионов.

Вообще-то Голубкина мечтала об оперной карьере. Успела окончить в 1959 году дирижерско-хоровое отделение музыкального училища им. Ипполитова-Иванова, поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии, где уроки вокала вела Мария Петровна Максакова. В интервью Голубкина говорила, что на нее огромное влияние оказали "три грандиозные Маши": Мария Петровна Максакова, Мария Владимировна Миронова, мама Андрея Миронова, и Мария Иосифовна Давыдова, второй режиссер Иосифа Хейфица. Но первой была Максакова. Она и сказала Голубкиной, третьекурснице ГИТИСа, что ей надо сниматься в "Гусарской балладе". И она снялась.

Она вошла в сердца зрителей и завоевала их навсегда. "Гусарскую балладу" посмотрели в первый же год проката 49 миллионов человек

Рязанов выбрал ее, хотя среди претенденток на роль были и Людмила Гурченко, и Светлана Немоляева, и Алиса Фрейндлих. И не ошибся. Голубкина не только пела все песни сама, но и трюки исполняла сама (слава богу, не все, но хватило, чтобы получить травму и порвать связки). Она казалась воплощением стихии театральной игры, переодеваний, карнавала, розыгрыша, которой пронизан фильм.

Более того. Голубкина в роли Шурочки оказалась идеальным воплощением героини времени. Перефразируя классика, "Гусарская баллада" - очень своевременное кино. Не только потому, что фильм снят к 150-летию Бородинской битвы и вышел в прокат в 1962 году. Рязанов снял очень оттепельный фильм. Он снимал героическое кино - в жанре комедии, кино не о смерти - о любви и торжестве жизни. Кино, где традиции итальянской комедии положений, пушкинских "Повестей Белкина", легкость дыхания и "мысль народная" сплавлялись в единое целое. Для такого кино артистизм, музыкальность, порывистость, полудетская угловатость юной Голубкиной стали важнейшей опорой.

Изящная смена масок позволяли почувствовать многослойность роли. За ней мерцали и романтические героини, и русский XVIII век с переодеваниями императрицы в гвардейский мундир, и история кавалерист-девицы, и ностальгия по дворянской культуре, и жажда искренности... Но одновременно за ней стоял и новый образ женщины. Не гранд-дамы, не светской красавицы, не идеальной домохозяйки 1950-х. А женщины длинноногой, тонкой, похожей на подростка. Девочки, которая носит мини и бикини, и брюки, и ни в чем не уступает мужчинам.

Этот образ потом ХХ век подкорректировал. Но обаяние, чистота, прелесть этого образа стали очевидны благодаря талантам Голубкиной и блестящей плеяды актеров фильма, снятого Рязановым. И с этим образом мы не прощаемся!

Дословно

Людмила Чурсина, народная артистка СССР:

- Наш театр лишился очень яркой, талантливой актрисы, которая замечательно пела, двигалась, играла... Характер был непростой, но так и должно быть у очень талантливых людей. Я бывала у нее в гостях, она была прекрасной хозяйкой. И в гримерной у нее всегда был большой порядок. Она любила порядок во всем.

Они с Андреем Мироновым были замечательной парой. Царство Небесное Ларисе, дай Бог сил их общей с Андреем дочери пережить это.

Ольга Богданова, народная артистка России: