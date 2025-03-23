Апачев прокомментировал скандал со своими граффити в Судже

В Судже есть большое количество проблем, и граффити — далеко не самая важная, заявил Daily Storm рэпер и блогер Аким Апачев. Так музыкант прокомментировал скандал со своим стрит-артом в освобожденном городе.

Музыкант заверил, что беспрепятственно въехал в Суджу. Апачев отметил, что в городе не было ни одного блокпоста, зато, по его словам, украинских дронов было великое множество.

«Нарисовал я граффити патриотического содержания в местах, где ездит транспорт бойцов и волонтеров. Просто в городе очень много украинских граффити, я решил наполнить их русскими, чтобы напомнить, что город все-таки принадлежит нам», — добавил Апачев.

Заявления о том, что он забивал «стрелки» женщинам, рэпер назвал глупостью.

«Им нужен был какой-то повод зацепиться, больше эту историю растянуть, — сказал блогер. — Пусть мне покажут, где я женщинам забиваю «стрелки». Это точно ложь, и я не знаю, кто автор (вернее, догадываюсь). С женщинами я, к счастью, имею хорошие отношения».

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал граффити Апачева «пиаром на крови». Глава региона посчитал действия блогера «наглой провокацией» и пригрозил штрафом по трем административным статьям.