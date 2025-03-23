Блогеры, устроившие скандал в Эрмитаже, удалили рекламные фото

Девушки-блогеры, которые жаловались, что их не пустили в Эрмитаж, требуя заплатить 10 тысяч, на самом деле вели в музее коммерческую съёмку. После похода в музей они опубликовали у себя рекламные фото со ссылкой на магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Канал отмечает, что в тот же вечер в соцсетях девушек появились фотографии из Эрмитажа с рекламой брендового магазина. Затем компания- владелец бренда также опубликовала эти фото.

После возникшего скандала упоминание бренда было удалено. В воскресенье блогеры удалили и сами фотографии. Они также пропали со страницы магазина.

Накануне Эрмитаж сообщил подробности о скандале с девушками в красивой одежде.