Наталья Фатеева рассказала о последних годах Ларисы Голубкиной: "Кошмар"

Народная артистка России Наталья Фатеева, коллега Ларисы Голубкиной, считает, что причиной обострения болезни Вальденстрема, с которой ее подруга боролась более десяти лет, стал перенесенный коронавирус.

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"Предполагаю, что это у нее началось после ковида, который она перенесла очень тяжело", - сообщила 90-летняя Фатеева в комментарии aif.ru, заметив: "С ужасом думаю о том, что ей пришлось пережить из-за этого страшного, малоизученного заболевания".

"Лариса столько перенесла, столько намучилась", - добавила Наталья Фатеева.

По словам Фатеевой, последние годы Голубкиной "были кошмаром".

Народные артистки дружили шесть десятилетий.

Болезнь Вальденстрема была диагностирована у Ларисы Голубкиной в 2014 году. Недуг начал прогрессировать с 2022-го, в 2024 году наступило резкое ухудшение состояния. В августе прошлого года медики дали рекомендацию о необходимости оказания актрисе паллиативной помощи.

Лариса Голубкина скончалась 22 марта. Прощание с народной артисткой пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии.

Лариса Голубкина родилась в 1940 году в Москве. Окончила ГИТИС. С 1964-го служила в ЦАТРА. Звезда актрисы взошла сразу после экранного дебюта - главной роли в комедии Рязанова "Гусарская баллада".