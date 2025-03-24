Вильфанд: опасные погодные явления ожидаются в трех округах России

Опасные погодные явления - сильный ветер, снег, метели и заморозки - на этой неделе прогнозируются в Сибирском, Южном и Дальневосточном федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, 24 марта в Томской области порывы ветра могут достигать 25 м/с.

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Кроме того, в регионе ожидаются мокрый снег, метель, снежные заносы на дорогах и гололедица. В предгорных районах Краснодарского края 24-25 марта ударят заморозки - столбики термометров покажут до минус 1-2 градусов, сказал Вильфанд. Он отметил, что на островах Курильского архипелага в ближайшие дни ожидаются сильные осадки и ветер до 28 м/с, а в Хабаровском крае прогнозируется снег, ветер до 20 м/с и, соответственно, метель. Неблагоприятные погодные условия будут и на Камчатке, добавил синоптик.

21 марта руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные "сюрпризы" и заморозки. По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну похолодания.