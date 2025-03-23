Стало известно о наследстве Ларисы Голубкиной

У скончавшейся 22 марта народной артистки России Ларисы Голубкиной была трехкомнатная квартира на Селезневской улице столицы. Дом расположен в двух минутах ходьбы от Театра Армии, где служила актриса. Об этом пишет aif.ru.

По данным сайтов объявлений, на которые ссылается ресурс, стоимость такой недвижимости составляет порядка 27 000 000 рублей.

Актриса с 1975 года проживала в двухкомнатной квартире, а в однокомнатной квартире по соседству жил ее супруг - актер Андрей Миронов. После смерти Миронова в 1987-м Голубкина соединила эти две жилплощади, "сохранив кабинет Андрея Миронова неизменным - как память о великом актере". Артистка "добросовестно оплачивала коммуналку, но только 2013 году стала законной владелицей всей жилплощади", полученной в результате перепланировки, пишет издание.

У Голубкиной осталась дочь, актриса Мария Голубкина, поэтому если нет завещания, которое распределяло бы наследную массу иначе, происходит наследование по закону, пояснил порталу эксперт.

Прощание с народной артисткой пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии.

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Окончив ГИТИС, с 1964-го служила в ЦАТРА. Звезда актрисы стремительно взошла уже после экранного дебюта - главной роли в "Гусарской балладе" Рязанова.