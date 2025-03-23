В Подмосковье спрогнозировали понижение температуры до минус 11

Ночная температура с воскресенья на понедельник в столице понизится до минус 3-5 градусов, по области в пониженных местах - до минус 11. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодня ночью в Московском регионе будет очень интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, ночью в столице минус 3 - минус 5, а по области - даже до минус 11 в пониженных местах, то есть вполне такая морозная ночка", - сказал он.

По словам Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что столица оказалась под действием антициклона, центр которого будет близок к Московскому региону.