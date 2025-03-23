Стало известно, почему Ларису Голубкину не хоронят рядом с Мироновым

Российскую актрису Ларису Голубкину захоронят на Троекуровском кладбище в Москве, тогда как ее единственный супруг артист Андрей Миронов покоится на Ваганьковском кладбище. Такое решение связано с ограниченным количеством доступных мест и высокой стоимостью приобретения могильного участка. Об этом сообщает юрист Анна Малафеева.

«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нем существуют какие-либо права третьих лиц», — рассказала Малафеева в беседе с aif.ru.

Названа возможная причина резкого ухудшения состояния Голубкиной

Она добавила, что решение о том, что место захоронения Голубкиной будет не на Ваганьковском кладбище, может быть обусловлено ограниченностью свободных мест и высокими ценами на захоронение.

Сотрудники кладбища уточнили, что возможность похоронить Голубкину рядом с ее умершим мужем существовала без препятствий. Миронов ушел из жизни в 1987 году, а последующее захоронение произошло в 1997 году. Подзахоронение гроба возможно через 20 лет после предыдущих похорон.

Голубкина скончалась 22 марта в возрасте 85 лет. Прощание с народной артисткой РСФСР и отпевание пройдут 25 марта в Храме святителя Николая на Трех Горах.