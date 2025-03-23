Вассерман назвал причину, почему Путин подарил Трампу его портрет

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предположил, что президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу его портрет потому, что хотел сделать уникальный подарок. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее спецпосланник Стивен Уиткофф рассказал, что Путин заказал у известного российского художника портрет Трампа и попросил его передать картину главе США. Он уточнил, что политик «был по-настоящему тронут».

«Нет смысла дарить человеку то, что у него и так уже есть. У Трампа имеется очень многое. И, соответственно, надо ему дарить то, чего он найти не может. В данном случае – это именно портрет [работы российского художника]», — отметил Вассерман.

По его мнению, такой подарок понравился лидеру США больше, чем какой-нибудь антиквариат. Он добавил, что дарить следует то, что «человек сам не предположит».

Ранее известный художник Никас Сафронов сообщил, что портрет Трампа является уникальным произведением искусства.

Академик РАХ отметил, что в России много талантливых людей, много художников. Он добавил, что обычно мастера не раскрывают информацию о своих работах и не уточняют, для кого они были созданы.