В храме святителя Николая на Трех Горах началось прощание с актрисой Голубкиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началась в храме святителя Николая на Трех Горах в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Перед входом в храм расположен портрет актрисы с черной лентой. Венки на прощание с Голубкиной прислали Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА), Союз кинематографистов РФ, а также телеведущий Андрей Малахов и другие. После отпевания актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Проститься с Голубкиной пришли ее родные, друзья и коллеги.

"Лариса Ивановна была потрясающей актрисой, замечательным человеком и потрясающим партнером. И, конечно, такой артисткой, у которой можно было многому учиться. Таких актеров на сегодняшний день очень мало. Очень жаль, что ушло целое поколение театра Российской армии", - рассказала перед началом прощания актриса театра Российской армии Ксения Таран.

Голубкина умерла 22 марта в возрасте 85 лет. Как рассказала ТАСС директор ЦАТРА Милена Авимская, артистка умерла после продолжительной болезни.