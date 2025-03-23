2025 год может войти в топ-5 самых теплых за всю историю

Текущий год может стать одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Специалист рассказал, что в последние годы фиксируется рост температуры, что связано с увеличивающейся концентрацией парниковых газов. Справиться этим пока не удается. Кроме того, температура океана остается очень высокой, что влияет на состояние атмосферы.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых», — отметил Вильфанд.

По его словам, точно определить место 2025 в рейтинге самых теплых будет возможно во второй половине года.

Накануне синоптики сообщили, что температура, превышающая климатические нормы на 4-6 градусов, прогнозируется в Москве со вторника.