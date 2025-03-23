Названа возможная причина резкого ухудшения состояния Голубкиной

Наталья Фатеева назвала возможную причину резкого ухудшения состояния скончавшейся Ларисы Голубкиной. В беседе с aif.ru звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» предположила, что тяжелое заболевание актрисы могло обостриться из-за перенесенного COVID-19.

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Народная артистка РСФСР дружила с Ларисой Голубкиной более 60 лет, и для нее уход актрисы стал «потерей на всю жизнь». Наталья Фатеева знала о тяжелой болезни подруги, которая незадолго до смерти сильно мучилась. По мнению знаменитости, осложнения у артистки начались после ковида.

«Я предполагаю, что это у нее началось после ковида, который она перенесла очень тяжело. С ужасом думаю о том, что что ей пришлось пережить из-за этого страшного, малоизученного заболевания», — высказалась Наталья Фатеева.

Актриса не стала скрывать, что при жизни тяжелобольная Лариса Голубкина многое перенесла, а ее последние годы стали настоящим «кошмаром».

Напомним, в 2014 году звезде фильма «Гусарская баллада» диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. Патология медленно развивалась до 2022 года, тогда же удалось добиться ремиссии. Однако в 2024 году болезнь снова начала прогрессировать, и в июле Ларису Голубкину госпитализировали. Уже в августе врачи признали народную артистку РСФСР неизлечимо больной и нуждающейся в оказании паллиативной помощи. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата. Знаменитости не стало 22 марта 2025 года, ей было 85 лет.

Ранее сообщалось о том, что актер Станислав Садальский рассказал, как Лариса Голубкина перед смертью сильно похудела.