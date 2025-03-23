В Гидрометцентре заявили, что повторение катастрофы с «Титаником» невозможно

Современные технологии позволяют полностью предотвратить столкновения лайнеров с айсбергами. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что спутниковая метеорология сегодня развита как никогда, стремительно выросло качество метеорологических и океанологических прогнозов. В итоге все айсберги отслеживаются и видны специалистам. Новой катастрофы, подобной той, что случилась с «Титаником», быть не может.

«Сейчас это исключено», — отметил специалист.

По словам Вильфанда, при пересечении Атлантического океана корабли используют рекомендованные метеорологами курсы. В них указаны данные о циклонах, усилении ветра и дрейфе льдин. Задействованы и космические аппараты. В частности, на орбите Земли находится российский гидрометеорологический спутник «Арктика-М», аналога которому в мире нет.

Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается 23 марта. В 1950 году в этот день вступила в силу конвенция, учредившая Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).