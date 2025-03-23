Эрмитаж будет вынужден отменить услугу свадебных и постановочных фотосессий, если количество желающих злоупотребить такой возможностью будет расти, отметил представитель музея. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

Ранее блогер из Москвы пожаловалась в соцсетях, что ее с подругой не пускали в музей из-за слишком «нарядного» внешнего вида. Она пояснила, что позже им все же удалось пройти в учреждение культуры.

Ее ролик набрал большое количество просмотров, число подписчиков ее страницы выросло с 20 тыс. до 23 тыс.

«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно», — заметили в пресс-службе.

Девушки заверили, что съемки не входят в их планы и прошли в музей. Вместе с тем, они провели не просто фотосессию для личного блога, а фэшн-съемку с целью рекламы бренда. Такие съемки в музее запрещены, подчеркнули в Эрмитаже.

В пресс-службе отметили, что провокация позволила блогеру поднять рейтинг своей страницы и прорекламировать бренд, который, видимо, не нашел средств на законную рекламу.

«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», — констатировали в музее.

Главный музей страны разрешает посетителям проводить свадебные и постановочные фотосессии за отдельную плату. Такие услуги оцениваются в 5 и 10 тыс. рублей соответственно, поскольку съемки требуют особого внимания смотрителей и службы безопасности, уточнили в Эрмитаже.