Летом 2025 года в центр европейской части России могут прийти "египетские ночи". Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Насчет "египетских ночей", да, они прогнозируются", - сообщил он.

Ожидаются экстремально теплые значения, которые сильно превышают климатические характеристики ночной температуры в летний период.

По словам Вильфанда, в июне-августе такие температуры стали встречаться все чаще. Ранее они не были характерны для этой местности.