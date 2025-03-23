Побьем рекорд жары? Погода в Москве и Петербурге 24–30 марта

На неделе с 24 по 30 марта на европейскую территорию России придут циклоны, поэтому большинство будних дней будут пасмурными, но теплыми, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, только ближе к выходным закончатся дожди и небо очистится от облаков. Подробнее о том, какая погода будет в Москве и Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве с 24 по 30 марта

В понедельник, 24 марта, погода в столичном регионе будет солнечной и без осадков, как в выходные, сообщил Александр Ильин. Ночью в Подмосковье температура воздуха опустится до 2–7 градусов ниже нуля. В Москве ожидается до 4–6 градусов мороза. В дневное время, отметил синоптик, воздух прогреется до +12 градусов. Ожидается, что в понедельник будет дуть юго-восточный ветер, его скорость составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит около 761 миллиметра ртутного столба, а далее начнет падать и к четвергу понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

«Во вторник и последующие дни рабочей недели прогнозируется пасмурная погода со слабыми дождями. За это время предположительно должно выпасть 5–10 миллиметров осадков», — рассказал Ильин.

По его словам, дневная температура воздуха в будни будет варьироваться от 7 до 12 градусов выше нуля, в отдельные сутки возможно кратковременное похолодание до +5 градусов. Ночные температуры в Москве и области со среды, 26 марта, по прогнозам синоптика, будут преимущественно положительными — 1–6 градусов выше нуля. Будет ветрено, порывы достигнут скорости 5–10 метров в секунду. Во вторник и среду ожидается южный ветер, а в четверг его направление сменится на юго-восточное, отметил синоптик.

«В пятницу, 28 марта, в Москве будет 4–5 градусов тепла, днем — около +10 градусов. К этому дню дожди должны прекратиться, на небе появится солнце», — сказал Ильин.

Он добавил, что в выходные, 29–30 марта, температура воздуха ночью в Московской области будет держаться в диапазоне от 3 до 7 градусов тепла, днем она будет подниматься до 12–14 градусов выше нуля. Осадков в выходные в Москве не ожидается, но в Подмосковье в воскресенье местами возможен слабый дождь, уточнил Ильин.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 24 по 30 марта

В Петербурге и Ленинградской области в понедельник, 24 марта, по прогнозам Ильина, будет солнечно и без осадков. По его словам, ночью в Северной столице температура воздуха составит −1 градус, днем потеплеет до +8 градусов.

«Во вторник в регион придет пасмурная погода. В течение всей недели ожидаются дожди — как в дневное, так и в ночное время. Температура с 25 марта вряд ли опустится ниже отметки +2 градуса. Днем она будет находиться в диапазоне 6–8 градусов выше нуля», — сказал синоптик.

Он отметил, что в пятницу, 28 марта, в Петербурге ожидается до +9 градусов в дневные часы, при этом осадки, скорее всего, прекратятся. А в субботу и воскресенье в Северной столице похолодает до +4 градусов и вновь пойдут дожди, сообщил Ильин. Не исключено, что в ночные часы местами по области пройдет мокрый снег.

«Будет преобладать ветер южных направлений. Его скорость составит 4–7 метров в секунду. В четверг он изменит направление на северо-восточное, но его сила не изменится», — сказал Ильин.

По его прогнозам, атмосферное давление в Санкт-Петербурге в понедельник составит около 770 миллиметров ртутного столба, а к концу рабочей недели оно упадет до 754 миллиметров ртутного столба. В пятницу, скорее всего, возобновится его рост.

Температурные рекорды в Москве с 24 по 30 марта

Самую теплую погоду в промежутке с 24 по 30 марта за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали в 2014 году. Тогда 24 и 25 марта суточный температурный максимум обновлялся соответственно до +18,8 и +19,7 градуса. Сразу три даты — 28, 29 и 30 марта — были самыми теплыми в истории метеонаблюдений в 2007 году. В эти дни воздух в российской столице прогревался до отметок +15,3, +16,5 и +17,5 градуса соответственно.

В 1983 году в Москве был установлен суточный рекорд для 27 марта: тогда термометры показывали +15,9 градуса. А самое теплое 26 марта в истории метеонаблюдений оказалось в 1973 году, когда метеостанции столицы фиксировали в городе +15,1 градуса.

Холоднее всего было в Москве 24 и 25 марта 1952 года. Тогда температура воздуха опускалась до −25,6 и −21,9 градуса соответственно. Также аномально низкая температура наблюдалась в городе в 1918 году: 26 марта было 20,3, а 28 марта — 21,6 градуса ниже нуля.

Самые холодные 29 и 30 марта наблюдались в далеком 1899 году. В те дни в Москве зафиксировали температуру −20,7 и −18,8 градуса соответственно. Еще один суточный температурный минимум был установлен в 1908 году 27 марта. В этот день в Москве похолодало до −19,4 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 24 по 30 марта

Самыми теплыми днями недели с 24 по 30 марта за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге стали сразу три даты в 2007 году: 29 и 30 марта воздух в городе на Неве прогревался до +15 градусов, а 27 марта — до +12 градусов. Суточный температурный рекорд в +14 градусов в Северной столице был установлен 28 марта 2016 года.

В 1938 году максимально теплыми в истории метеонаблюдений оказались две даты: 24 марта с суточным рекордом +11 градусов и 26 марта — с +13 градусов. Самое теплое в истории метеонаблюдений 25 марта в городе на Неве было в 1968 году. Тогда воздух прогревался до +12 градусов.

Максимально холодным днем недели в истории Северной столицы стало 28 марта 1952 года. Тогда термометры показывали −26 градусов. На один градус менее морозно было 24 марта 1899 года. В 1952 году также были установлены температурные рекорды для 27 и 29 марта. В те дни в Ленинграде столбики термометров опускались до отметки −22 градуса.

Такую же температуру метеорологи фиксировали 25 марта 1899-го и 26 марта 1901 года — обе эти даты вошли в историю метеонаблюдений как самые морозные за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве. Самым холодным 30 марта в истории Северной столицы было в 1955 году. В тот день температура воздуха опускалась до отметки −18 градусов.