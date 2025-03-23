МВД предупредило о рисках использования общественного Wi-Fi

Использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах может привести к установке на устройство вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

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"Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением", - предупредили в ведомстве.

Отмечается, что данное ПО может украсть персональные и платежные данные, логины, пароли и личные файлы. Кроме того, оно может замедлить работу устройства или блокировать его.

Если все же необходимо подключиться к общественной сети Wi-Fi, в МВД советуют не вводить свои персональные и платежные данные, а также данные для авторизации на различных сайтах, и не передавать какие-либо документы. Также не стоит открывать банковские и финансовые приложения.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, что общественные точки доступа к Wi-Fi часто плохо защищены или вообще не имеют защиты, что делает их легкой мишенью для злоумышленников.

Он также порекомендовал при подключении к публичной сети убедиться в том, что функция общего доступа к файлам и принтерам отключена. Это позволит предотвратить случайную передачу своих файлов другим пользователям той же сети.