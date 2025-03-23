Консультант рассказала, как качественно питаться без больших энергозатрат

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала в беседе с RT, как организовать качественный рацион, минимизируя денежные и временные затраты.

«Планирование меню на неделю вперёд позволит избежать спонтанных покупок и переплат. К тому же такой подход помогает сэкономить время на посещение супермаркета. Составьте вместе с семьёй список блюд, которые вам нравятся, и распределите их по дням недели. Таким образом вы сможете заранее закупить всё необходимое и не будете тратить много времени на обдумывание ежедневного рациона. Ещё больше сэкономить поможет приготовление пищи большими порциями сразу на несколько дней или даже недель, если речь идёт о полуфабрикатах и заморозке», — посоветовала она.

Кроме того, как пояснила специалист, программы лояльности и кешбэк-сервисы делают покупки более выгодными, позволяя клиентам не только экономить деньги, но и получать дополнительные преимущества.

Ещё один эффективный способ — доставка продуктов на дом, отметила эксперт.

«Она избавляет от необходимости носить тяжёлые сумки, переживать за сохранность хрупких товаров и тратить время на поход в магазин. Кроме того, оформляя заказ онлайн, легче контролировать свои траты. Можно заранее просматривать цены и избегать импульсивных покупок. А многие приложения и сайты автоматически сохраняют историю заказов, позволяя отслеживать расходы и планировать бюджет», — советует Матвеева.

Помимо этого, она посоветовала «не усложнять себе жизнь сложными рецептами».

«Существует множество вариантов готовой и вкусной еды, которая не отличается от домашней. Даже с учётом планирования меню и доставки продуктов на дом самостоятельная готовка отнимает немало времени и сил. Поэтому иногда купить уже готовую еду гораздо выгоднее. Дело в том, что при самостоятельной готовке остаётся множество продуктов, которые могут испортиться или будут использованы неэффективно. А также приготовление пищи требует затраты других ресурсов: электричества и газа для работы плиты, духовки или микроволновки», — пояснила специалист.

Помимо этого, как добавила Матвеева, есть опция снизить затраты на товары без потери качества путём покупки продукции собственных торговых марок дистрибьютора.

«Благодаря отсутствию маркетинговых издержек, больших цепочек поставок и меньшему объёму партий конечная цена товара оказывается выгоднее», — рассказала финансовый консультант.

Ранее опрошенные RT аналитики назвали необходимый размер финансовой подушки.