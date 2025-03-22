Садальский раскрыл ужасающие детали смерти Голубкиной

Перед смертью актриса Лариса Голубкина весила всего 30 килограммов, написал актер Станислав Садальский в своем блоге на платформе «Живой Журнал». Он выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки.

Лариса умерла. Бедная, воистину, отмучилась. Весила уже 30 килограммов, счет шел на часы, — отметил Садальский.

22 марта в возрасте 85 лет не стало Ларисы Голубкиной, она запомнилась зрителю своим дебютом в кино — ролью Шурочки Азаровой в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Кроме того, она была второй женой актера Андрея Миронова.

Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Актрисе недавно исполнилось 85 лет. Известно, что она скончалась от рака крови третьей степени. Голубкина боролась с болезнью до последнего: в декабре она прошла курс химиотерапии. После этого артистка стала быстро терять вес и жаловаться на сильные боли.

Прощание с актрисой, по предварительным данным, может пройти в Театре Российской армии. Предварительная дата — 25 марта.

Одной из первых на новости о смерти Голубкиной отреагировала народная артистка России Ольга Богданова. Она подчеркнула, что от такого известия у нее «застыла в жилах кровь». В свою очередь народная артистка СССР Людмила Чурсина поделилась, что Голубкина отличалась непростым характером, однако была очень талантливой.