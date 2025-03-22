Подруга Голубкиной рассказала, что не могла дозвониться до нее

Подруга Ларисы Голубкиной, продюсер Наталья Иванова рассказала о последних годах жизни звезды. Ее цитирует mk.ru.

В последнее время Голубкина жила в пансионате администрации президента «Сосны», подтвердила Иванова. Каждый год, добавила подруга, актриса ездила в Германию, чтобы лечить рак крови. В «Соснах» Иванова могла навещать Голубкину.

«И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года — в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», — вспоминает она.

После этого продюсер не могла дозвониться до подруги — она узнала, что якобы дочь Голубкиной (актриса Мария Голубкина) изолировала мать от знакомых.

Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

В хоспис актрису перевели во второй половине января, добавила Иванова.

«Я сейчас вспоминаю, что два года назад, когда я приезжала к ней в «Сосны», мы еще ходили в кафе. Окончательно ее сломил последний год, как она слегла», — поделилась Иванова.

Отношения с дочерью у актрисы, продолжила продюсер, всегда были сложными, но при этом Голубкина оставалась бесконфликтным человеком.

Звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной не стало 22 марта. Прощание с ней пройдет 25 марта в Театре Российской армии.