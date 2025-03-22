Российские эскортницы массово отказываются ехать в Дубай

Российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае после трагического инцидента с их коллегой, найденной искалеченной на обочине дороги. Женщины из России и стран СНГ, которые были востребованы в ОАЭ, теперь стали отказываться от предложений работы или расторгать контракты с агентствами из-за страхов за свою безопасность.

«Российские модели и эскортницы массово отказываются от работы в Дубае после случая с их коллегой, которую искалеченной нашли на обочине дороги», — пишет telegram-канал Shot.

Там же сообщили, что в ответ на опасения, агентства пытаются убедить моделей в безопасности, заявляя, что «история с 20-летней избитой девушкой чересчур раскручена СМИ и вообще в Эмиратах все по-прежнему хорошо: моделей никто не обижает, платят исправно, тепло и прекрасные условия».

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Несмотря на высокие заработки — от 30 до 50 тысяч долларов в месяц, а также дополнительные бонусы в виде чаевых и подарков, девушки все чаще выражают недовольство и страх перед возможными угрозами. Дополнительно к основным опасениям, девушки поделились информацией о неприятных инцидентах на вечеринках типа Porta potty, которые стали популярными с 2018 года. Некоторые из моделей рассказали о случаях насилия и трудностях с клиентами, что только подтверждает их страхи перед работой в Дубае.

Ранее в Дубае была обнаружена 20-летняя модель Мария Ковальчук. Восемь дней она не выходила на связь. Девушку нашли на обочине дороги с многочисленными переломами. Родственники девушки выразили убеждение, что Мария стала жертвой сексуального рабства.