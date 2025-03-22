Директор ЗАЭС рассказал, кто будет контролировать станцию

Запорожская АЭС находится в собственности Российской Федерации, право эксплуатировать станцию принадлежит российской компании. Ни президент США Дональд Трамп, ни Владимир Зеленский не имеют контроля над ней. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, передает ТАСС.

Черничук отметил, что «практически со стопроцентной вероятностью» может сказать, что у зарубежных структур не будет контроля над станцией. Правом ее эксплуатации наделена исключительно компания АО ЭО ЗАЭС (АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»).

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По словам Черничука, он не знает случаев, когда в результате каких-либо переговоров «происходило нечто подобное».

«Эта станция принадлежит Российской Федерации, управляться она будет нами и эксплуатироваться в соответствии с российскими законами и нормами», — сказал Черничук.

Накануне Reuters сообщил со ссылкой на украинские источники, что Киев надеется вернуть себе Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) с помощью США.