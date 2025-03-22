Назван предполагаемый автор подаренного Путиным Трампу портрета

Искусствовед Елизавета Лихачёва заявила RT, что автором портрета, подаренного президентом России Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу, может быть Никас Сафронов.

«Никас Сафронов. Думаю, что он написал. Стоимость картины оценить не берусь», — ответила собеседница RT.

Ранее спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф рассказал, что президент России Владимир Путин передал американскому лидеру Дональду Трампу портрет президента США от ведущего российского художника.

Художник оценил подаренный Путиным Трампу портрет

Народный художник России Никас Сафронов назвал портрет бесценным произведением искусства.