Портрет, который президент России Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу, является бесценным произведением искусства. Об этом в интервью aif.ru заявил народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

По словам художника, в творческих кругах не принято комментировать те работы, чье авторство неизвестно. Он отметил, что в России много талантливых деятелей. Говоря о возможной стоимости картины Сафронов добавил, что «такая работа, вероятнее всего, бесценна».

«Наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — подчеркнул он.

Художник заявил, что готов прокомментировать ситуацию по-другому, если кто-то раскроет авторство.

Спецпосланник Трампа заявил, что Путин молился за Трампа

До этого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от российского лидера. По его словам, работа была заказана Путиным у ведущего российского художника. Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».