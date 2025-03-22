Умер один из старейших сотрудников "Ленфильма" Владимир Персов

Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он начинал как механик по обслуживанию звукотехники, затем был ассистентом звукооператора. Первой самостоятельной работой в качестве звукооператора стал фильм "Соперницы" (1985) режиссера Виктора Садовского.

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В 1986 году судьба свела Владимира Персова с Александром Сокуровым на фильме "Ампир". Это встреча стала началом их многолетнего плодотворного сотрудничества. Владимир Маркович выступил продюсером картин Сокурова "Молох" и "Телец".

До последних дней Владимир Маркович преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино. Многие из его учеников сейчас стали известными звукорежиссерами.

В фильмографии Владимира Персова такие фильмы как "Одинокий голос человека", "Скорбное бесчувствие", "Левша", "Миф", "Дни затмения", "Спаси и сохрани", "Случайный вальс", "Круг второй", "Камень", "Рыцари поднебесья", "Отражение в зеркале", "Тихие страницы", "Австрийское поле", "Секрет виноделия", "Элегия из России", "Мать и сын" (с М. Штейером), "Александра", "Сергей Эйзенштейн. Мексиканская фантазия", "Темная ночь", "Прикованный", "Русский ковчег" и многие другие.

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В сообщении от Киностудии "Ленфильм" говорится, что ее сотрудники скорбят вместе с родными и близкими.

О времени и месте прощания сообщат отдельно.