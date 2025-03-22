Стало известно о месте прощания с Ларисой Голубкиной

Прощание с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной пройдет 25 марта в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом сообщила директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская, передает РИА Новости.

Авимкая отметила, что информация о месте прощания пока предварительная.

«Прощание, скорее всего, пройдет в родном театре во вторник», — сказала Авимская.

О смерти Ларисы Голубкиной стало известно в субботу, она ушла из жизни в возрасте 85 лет.

Две недели назад актриса отметила юбилей, её поздравили президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Она окончила ГИТИС, с 1964 года служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА).

Кинозрителям Голубкина знакома по многим ролям в кино. Известность ей принесла роль Шуры Азаровой в «Гусарской балладе». Кроме того, актриса снималась в «Сказке о царе Салтане», киноэпопее «Освобождение» и картине «Трое в лодке, не считая собаки» и других фильмах.