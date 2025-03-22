Мемориал в память о жертвах теракта открыли у «Крокус Сити Холла»

Мемориал в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» открыли рядом с концертным залом в годовщину трагедии, пишет РИА Новости.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. По данным СК РФ, погибли 146 человек, 551 пострадал.

Церемония открытия мемориала «В память жертвам террористического акта 22 марта 2024 года» началась с минуты молчания. На открытии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Agalarov Development Эмин Агаларов.

Мемориал представлен в виде двух стел со скошенными верхними гранями. На них изображены летящие ввысь журавли.

Москвичи и гости столицы собрались до открытия памятника, чтобы вместе помолиться за погибших, после панихиды они все вместе возложили к мемориалу цветы.