Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

Причиной смерти известной актрисы Ларисы Голубкиной стал рак третьей степени. В субботу, 22 марта, у нее остановилось сердце. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Журналисты заметили, что ранее Голубкиной диагностировали злокачественное заболевание системы крови, присвоили паллиативный статус — когда болезнь уже нельзя вылечить и можно только облегчить боль.

В январе 2025 года звезде фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» понадобилась экстренная помощь врачей. Она стремительно теряла вес на фоне онкологии и уже не вставала с постели.

Умерла актриса Лариса Голубкина

Последнее время Голубкина передвигалась в инвалидном кресле, у неё были нарушены слух и зрение. За артисткой присматривала сиделка.