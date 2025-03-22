В России введут запрет на рекламу в Instagram* и Facebook*

Россиянам запретят размещать рекламу в соцсети X, а также в Instagram* и Facebook* (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), рассказал зампред думского комитета по безопасности Анатолий Выборный. Об этом пишут «Известия».

Первое чтение прошло в Госдуме в июле 2024 года, пояснил депутат. Он добавил, что во втором и окончательном чтении законопроект будет принят 25 марта.

«Предложенные законопроектом меры станут логичным продолжением уже принятых нами инициатив. Сегодня создалась ситуация, когда, несмотря на запрет деятельности ряда нежелательных или запрещенных в России иностранных организаций, в том числе соцсетей, на них продолжает размещаться реклама», — уточнил Выборный.

Парламентарий уточнил, что стоимость рекламных материалов выросла в последние годы, как и заработок публикующих ее блогеров.

Вместе с владельцами блогов на рекламе зарабатывают и собственники соцсетей, которые разжигают враждебность в отношении России и ее граждан. Это необходимо пресечь, констатировал депутат.

Физическим лицам после принятия законопроекта за размещение рекламы в запрещенных сетях будет грозить штраф до 2,5 тыс. рублей; должностным лицам до 20 тыс. рублей; юрлицам до 500 тыс. рублей, пояснили журналисты.

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин предположил, что многие российские блогеры и инфлюенсеры, которые зарабатывают на рекламе через эти платформы, столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, будут вынуждены перейти в VK, Rutube, «Дзен».

*Принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной организацией в России.