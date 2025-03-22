Хозяева пострадавших квартир в Москве, где жила Инстасамка, начали готовить иски в суд

Хозяева квартир, пострадавших из-за пожара у блогера Дарьи Зотеевой (псевдоним — Инстасамка), готовят иск в суд с требованием выплатить им 13 миллионов рублей за ущерб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, иск почти на 13 млн рублей будет подан в отношении собственницы жилья. Она, скорее всего, потребует эти деньги у съемщиков — Дарьи Зотеевой и ее мужа Олега Еропкина.

Ущерб был нанесен двум соседкам на 2,5 и 4,9 млн рублей. У них пострадали личные вещи во время тушения. Еще один сосед оценил последствия пожара в 5,4 млн. В его квартире вздулся паркет, упали люстры, а на потолке образовались трещины.

По информации Mash, ущерб, нанесенный съёмной квартире, где жила блогер, составил 10 млн, а данное жилье принадлежит Алле Веремеенко (экс-супруге депутата Госдумы Сергея Веремеенко).

Прошлой осенью в съемной квартире Зотеевой и ее сожителя в элитной многоэтажке на Тверском бульваре произошел пожар. Возгорание началось в вентиляции, пламя перекинулось на кровлю. В тот момент блогер находилась дома, она не пострадала.

Блогер заявила, что хозяйка разрешила пользоваться камином, «никакого розжига туда не заливали», а сигареты курили только на балконе.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении Зотеевой.