В колбасе и твороге российских производителей нашли запрещенный ингредиент

Анализы творога, сарделек и колбасы из магазинов дискаунтера «Светофор» в Курской области показали, что в продуктах есть «мясной клей», пишет Telegram-канал SHOT. Источник отмечает, что с 2020 года этот ингредиент, известный как микробная трансглютаминаза, запрещен.

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По данным канала, фермент нашли в продукции «Русмолпродукта», твороге «Время му», а также в творожной массе с изюмом «Курское молоко». В посте говорится, что запрещенный «мясной клей» обнаружили в сардельках от ООО «Кузьминки» и вареной колбасе с молоком от петербургского производителя «Анком».

Ранее в Ростовской области Россельхознадзор изъял тонны продуктов из магазинов сети «Светофор» в связи с многочисленными нарушениями. Специалисты ведомства нашли сальмонеллу, фальсификат и товары с истекшим сроком годности.

Россельхознадзор обвинил супермаркеты сети «Светофор» в сбыте фальсифицированных продуктов. По данным ведомства, территориальные управления продолжают проверку продукции животного происхождения в магазинах.

В Екатеринбурге после проверки магазинов «Светофора» нашли сальмонеллу в курином фарше. В семи из 13 исследованных образцов мяса попались несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза.