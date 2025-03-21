Оперштаб по борбе с COVID-19 выступил с заявлением о сводках по статистике заболеваемости

Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил, что больше не будет публиковать еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19.

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Это решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и вирус перешел в категорию сезонных заболеваний, передает ТАСС.

С мая 2023 года по март 2025 года на портале «Объясняем.рф» было опубликовано 95 еженедельных сводок в разделе «Стопкоронавирус». Несмотря на прекращение новых публикаций, данный раздел останется доступным для пользователей.

Роспотребнадзор, в свою очередь, продолжит осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

Смерть 17 тысяч больных COVID-19 в шести странах связали с одним лекарством

Ранее американский суд в штате Миссури наложил на Китай штраф в 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.

В феврале вирусологи в КНР выявили новую коронавирусную инфекцию летучей мыши, способную инфицировать людей так же, как COVID-19.