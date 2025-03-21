Депутат предложил пенсионерам продать квартиру для оплаты коммунальных услуг
Сергей Вдовин, заместитель председателя Государственного собрания Мордовии, предложил выход, как оплатить высокие коммунальные услуги жительнице Саранска, которая находится на пенсии. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.
На встрече представителя власти с жителями у Сергея Вдовина спросили, как пенсионерке оплачивать коммунальные услуги, рост которых вызывает недовольство многих россиян.
Женщина, задающая вопрос, пояснила, что ее мать живет в четырехкомнатной квартире и ей тяжело оплачивать коммунальные услуги. Жительница Саранска возмутилась неподъемными суммами за ЖКУ.
Депутат предложил продать жилье и переехать, чтобы решить проблему.