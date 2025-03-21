Топ-менеджер Rambler&Co рассказал про синергию журналистов и искусственного интеллекта

Андрей Цыпер отметил необходимость дальнейшего обучения нейросетей для снижения процента искажения информации.

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21 марта 2025 года в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) прошло общественное обсуждение Комиссии по новым медиа на тему «Искусственный интеллект и контентная политика соцсетей». В заседании принял участие исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Вместе с экспертами он обсудил интеграцию ИИ в отечественные социальные сети.

В ходе встречи спикеры выяснили, какие российские социальные сети активно используют материалы, созданные искусственным интеллектом, обсудили преимущества генеративных технологий, влияние ИИ на контентную политику социальных сетей и подискутировали, кто эффективнее модерирует информацию – человек или современные технологии.

В свою очередь Андрей Цыпер отметил, что авторы и ИИ могут гармонично функционировать вместе и создавать синергетический эффект – журналисты уже давно интегрируют технологии в свою работу.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Авторы активно используют искусственный интеллект для быстрой проверки орфографии или саммаризации текста – то есть краткого изложения его сути. Более того, нейросети с каждым днем всё лучше обучаются, значит, процент искажения информации со временем может сильно снизиться».

По мнению Андрея Цыпера, сотрудничество контентмейкеров и искусственного интеллекта будет от года к году лишь укрепляться: «Несмотря на то, что ИИ продолжит интеграцию в различные сферы нашей повседневной жизни, технологии, конечно же, не заменят авторов, но при этом смогут существенно повысить их производительность и качество работы. Когда мы сможем полноценно доверять искусственному интеллекту, у журналистов, например, появится возможность больше времени уделять поиску эксклюзивной информации и сбору мнений экспертов».

Модератором выступил Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. Среди спикеров: эксперты РОЦИТ Алексей Парфун, Георгий Лобушкин, Илья Гогуа, Тимофей Ви, Анна Баринова и Павел Пряников; Илья Емелин, директор по развитию и взаимодействию с государственными органами RUTUBE; Семен Теняев, основатель деловой социальной сети TenChat и группы компаний ВБЦ; Олег Капранов, руководитель проекта «Технологии» «Российской газеты», член РОЦИТ; Елена Литовченко, заместитель генерального директора российской Интернет-энциклопедии РУВИКИ; Евгений Клещ, руководитель отдела по работе с партнерами проекта «Мастерская новых медиа».

РОЦИТ – общественная организация, объединяющая активных интернет-пользователей России, миссия которой – содействовать развитию и распространению интернет-технологий в интересах граждан страны. Она регулярно реализует образовательные проекты в области IT- и цифровой грамотности, представляет актуальные исследования интернет-пользования, защищает интересы пользователей и специалистов интернет-сферы на государственном уровне и развивает культуру потребления интернета среди граждан.