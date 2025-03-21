Команду продюсерского центра ГРАНД поздравили с премьерой нового мюзикла «История в отеле. Ностальгия»

На премьере мюзикла «История в отеле. Ностальгия» 19 марта собрался весь цвет театра и кино, танцевальной индустрии и бизнеса. Поздравить создателей и артистов пришли Дмитрий Дюжев, Станислав Попов, Евгений Папунаишвили, Ольга Прокофьева, Ксения Алферова, Катя Шпица, Алекс Че, Ева Авеева, Зарина Мухитдинова и многие другие.

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Премьера прошла при полном аншлаге - билеты были раскуплены за неделю до долгожданного события в культурной жизни столицы. Автором идеи и продюсером постановки GRAND Production традиционно выступил генеральный продюсер, создатель уникального музыкально-танцевально-драматического шоу, хореограф-постановщик, сценарист, актер, чемпион мира по танцам Денис Тагинцев. Режиссером мюзикла «История в отеле. Ностальгия», как и дебютной «Истории в отеле», стал художественный руководитель Московского академического театра имени Вл.Маяковского Егор Перегудов. Спектакль получился невероятно атмосферным, убедительным и стильным благодаря участию в его создании народного художника России Владимира Арефьева, режиссера по пластике Андрея Щукина, художника по костюмам, чемпионки мира по латиноамериканским танцам Анны Мельниковой, художника по свету Павла Бабина и музыкального руководителя Алексея Скипина.

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Мюзикл изобилует мировыми хитами разных лет, виртуозно исполненными актером и певцом, победителем шоу «Голос», одним из лучших теноров России Аскером Бербековым, при музыкальном живом сопровождении GRAND BAND. Одновременно на сцене выступают 14 чемпионов мира по танцам, что не может не впечатлять даже самых взыскательных гостей - экспертов танцевального мира. Украшение спектакля – номер легенд советского и российского танцевального спорта Ирины Соломатиной и Геннадия Гунько, обладателей многочисленных международных наград, педагогов высочайшего класса.

По сюжету, действие разворачивается в фешенебельном отеле, который превращается в пространство игры, вселенский аукцион, сотрудники которого разыгрывают лоты - за них любой готов бороться до последнего. Сколько люди готовы заплатить за мечту, время, воображение, азарт, заботу о себе, хорошую погоду и любовь - зрители узнают в течение 2 часов, не переставая удивляться и аплодировать артистам, фантастически танцующим, играющим и поющим на сцене.

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Денис Тагинцев: «Наверняка здесь есть люди, которые были на нашей первой части «История в отеле». Небольшой спойлер: дорогие друзья, сегодня вы не увидите ничего похожего на первую часть. Это важно. Я бы хотел, чтобы каждый человек, который сегодня зайдет в зал, не сравнивал эти две постановки, а посмотрел абсолютно новый, другой, совершенно уникальный танцевальный мюзикл. Мы основоположники исключительного нового жанра, не похожего ни на что в России. И я этим очень горд. Мы создаем суперкачественный контент с командой невероятных профессионалов: лучших танцоров планеты, режиссера, художников. Это те люди, которые делают проект удивительным и самым классным в нашей стране».

Егор Перегудов: «Родилась «История в отеле. Ностальгия», которая мне очень понравилась сегодня вечером. Такой мощный актёрский опыт этого года, который очень многое даёт зрителю и артистам. Это очень круто, я рад. Я благодарен всей команде. Горжусь тем, что у нас получилось. Я очень надеюсь, мы придумаем гастрольные версии шоу, молодую версию, детскую, и что обе истории (оба мюзикла) ждет большое будущее. Что Денис начнет строить свой театр. Я поздравляю всех с премьерой. Ура! Спасибо!»

Станислав Попов, президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств, народный артист России: «Денис Тагинцев удивительный человек. Меня поражают его разносторонность и энергия. Он вывел бальные танцы на подмостки театральной сцены. Серьезные спектакли, огромная работа по привлечению артистов - это требует не просто времени, а его удивительного характера: харизматичного, творческого. И «Дыхание памяти», и «История в отеле» замечательные спектакли. В этом шоу будет одна очень интересная роль - на сцену выйдет пара, для которой слово «ностальгия» особенно важно. Я тоже должен был принимать участие в этом спектакле. Сегодня мы с супругой пришли посмотреть хореографию, очевидно, через некоторое время мы выйдем на сцену в этом мюзикле, потому что я люблю театр, зрителей, свою профессию - это составляет смысл нашей жизни. Хочу пожелать ребятам, которые волнуются, до последнего часа репетировали и ждут встречи с вами, большого успеха»».

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Ольга Прокофьева, актриса театра и кино, телеведущая: «Я поклонница творчества и таланта Дениса Тагинцева. Для меня здесь все родные и близкие люди. Денис ставит танцы в Театре Маяковского. Егор Перегудов режиссер его прекрасных шоу. Театр, танец - все это в моей жизни любимое. Я тоже принимала участие в проекте «Танцы со звездами» - и это на всю жизнь. Собрать такое количество звезд, чтобы они все сегодня пришли!.. Это великое событие, и мы присутствуем на великом празднике. Пусть этот день останется в нашей памяти навсегда».

Зарина Мухитдинова, чемпионка Европы по художественной гимнастике, актриса театра и кино, режиссёр, сценарист, художник и продюсер: «Очень приятно видеть таких красивых людей, коллег. Хочу сказать огромное спасибо ребятам за талант. Я смотрю на них как на стихию - на них можно смотреть вечно. И танец с художественной гимнастикой – это что-то слитное, невероятное. Скоро вас ждет удивительная премьера, где мы объединимся с артистами ГРАНДа и сделаем совместный проект. Художественная гимнастика и танец сольются воедино. А сегодня я хочу всем пожелать насладиться красотой и творчеством этих прекрасных, незаменимых артистов и людей».

Катерина Шпица, актриса театра, кино, телеведущая и певица: «Я актриса и благодаря танцу как явлению в моем выпускном списке есть еще такая строчка, немножко дерзкая - танцовщица с историей благодаря проекту «Танцы со звездами». Там я познакомилась с Денисом Тагинцевым, с моим партнером Мишей Щепкиным, в этом проекте много дорогих моему сердцу людей. Можно сказать, что я не могу быть объективна: да, своих оценивать сложно без замирания сердца. Но вот на «Истории в отеле» я была, как минимум, пять раз. Потом перестала считать. Каким бы ты ни был влюбленным, с кем бы ты ни дружил, но, если ты приходишь на представление больше одного раза, значит, оно удалось. Я желаю продолжения такой же феерической истории в сердцах зрителей. Прошу вас с добрыми сердцами как можно больше рассказывать о том, что вы сегодня увидите. А точно будет, о чем рассказать. Прекрасного просмотра и наслаждения!»

Евгений Папунаишвили, хореограф, танцор международного класса: «Я искренне желаю всем участникам удачи сегодня - это невероятное волнение. Знаю точно: перед выходом на сцену каждый профессионал очень сильно волнуется. Поэтому важна наша поддержка, мы будем аплодировать, переживать, наслаждаться. Танцы - это прекрасно. Когда человек танцует, он становится счастливее».

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