Артемий Лебедев сравнил тюрьмы в России и США

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что заключенные в России живут комфортнее, чем преступники в тюрьмах США. Это преимущество он назвал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

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«Все люди, которые рассказывают ужасы про русскую тюрьму, просто никогда не были в американской тюрьме. И, соответственно, отношение, которое есть у американцев к своим заключенным, оно нам тоже не снилось. У нас просто райские кущи», — порассуждал блогер.

Он добавил, что российские заключенные могут пожаловаться на условия своего содержания и обратиться в специальную комиссию, которая проведет проверку. Кроме того, заключенным в России доступны льготы, заявил Лебедев.

«В Америке так не забалуешь», — заключил дизайнер.

Ранее Лебедев назвал другое преимущество его страны перед США. Он заявил, что Соединенных Штатах не чистят дороги от снега, в отличие от России.