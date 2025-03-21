Музей блокады Ленинграда представит выставку работ победителей конкурса

Работы победителей II всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Ленинградская победа. Память поколений" представят на выставке в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда, а также в электронной версии. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала директор музея Елена Лезик, попутно предложив отправить лучше работы в формате поздравительных открыток бойцам СВО.

"Мы с огромным удовольствием покажем миру достижения конкурсантов, покажем у себя в музее, и в электронном, и в натуральном виде. Еще я бы хотела предложить организаторам конкурса опубликовать лучшие работы в виде поздравительных и памятных открыток, которые мы направим ребятам, находящимся в зоне боевых действий на СВО", - сказала Лезик.

Новые форматы и мастер-классы

Как отметил председатель оргкомитета конкурса, председатель Общественного совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Леонид Говоров, по просьбе участников прошлогоднего конкурса был существенно расширен перечень форматов - теперь работа на конкурс может представлять собой инсталляцию, викторину, видеоролик, продукт дополненной или виртуальной реальности. Также будут приниматься работы, созданные с использованием искусственного интеллекта.

Он также добавил, что в этом году для участников предусмотрены педагогические мастер-классы, которые пройдут на территории Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина. Говоров подчеркнул, что мастер-классы будут связаны по номинациям и разделены на два основных направления - "Литература" и "Изобразительное искусство". Ребятам представится уникальная возможность усовершенствовать свои конкурсные работы в тандеме с признанными мастерами, познакомиться с устройством вузов, в которые они, возможно, захотят поступить, а также поработать с официальными документами и первоисточниками по теме блокады Ленинграда.

"Мы предполагаем, чтобы ребятам было удобно, провести эти мастер-классы в осенние каникулы, чтобы сюда смогли приехать из других регионов. Мы планируем обширную программу, чтобы все они были задействованы в течение дня", - подытожила директор ассоциации специалистов современных технологий искусства и культуры "Общее дело" Светлана Даниленко.

Конкурс учрежден в 2023 году Общественным советом Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда при поддержке Министерства просвещения РФ, Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Оргкомитет конкурса включает в себя представителей Администрации президента РФ, Министерства просвещения РФ, Правительства Санкт-Петербурга, деятелей культуры, представителей общественных организаций. ТАСС является генеральным информационным спонсором конкурса.

О Ленинградской битве

Битва за Ленинград продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и стала самым длительным сражением Великой Отечественной войны, а также одним из самых кровопролитных. 80 лет назад 9 августа закончилась Выборгско-Петрозаводская наступательная операция, в результате которой советские войска освободили значительные территории на севере Ленинградской области и в Карелии.

Ленинградская битва оказала влияние на ход боевых действий и на других направлениях фронта. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20% немецких войск на восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Германское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда крупные силы на другие участки фронта.