Экс-главред "Коммерсанта" Желонкин стал замминистра просвещения РФ

Бывший главный редактор газеты "Коммерсантъ" и экс-гендиректор одноименного издательского дома Владимир Желонкин стал заместителем министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Назначить Желонкина Владимира Борисовича заместителем министра просвещения РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В июне прошлого года Желонкин покинул должность главреда, а в августе оставил пост гендиректора издательского дома "Коммерсантъ". С сентября он был советником министра просвещения.

Владимир Желонкин занял пост главного редактора "Коммерсанта" в 2018 году, а двумя годами ранее, в 2016-м, он был назначен гендиректором издательского дома (ИД). Как отмечалось в заявлении совета директоров ИД, Желонкин на протяжении более пяти лет успешно совмещал в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров.

Карьера Желонкина начиналась в начале 1990-х годов, тогда он работал инженером коммерческого отдела Восточно-Европейского рекламного агентства в Санкт-Петербурге, замначальника управления инвестиций Северного торгового банка и начальником валютного управления Межпромбанка. В 1999 стал гендиректором информационного агентства Русской православной церкви. Далее работал на телевидении: в 2001-2004 годах занимал посты председателя совета директоров "Третьего канала" и гендиректора ТРВК "Московия", с 2004 по 2005 год - руководитель программы "Воскресное время" на Первом канале. В 2010-2011 годах - гендиректор медиагруппы "Звезда".

До прихода в "Коммерсант" также работал заместителем полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе, был директором Департамента управления делами Министерства регионального развития РФ. В 2013 году участвовал в создании Российского военно-исторического общества и занял должность исполнительного директора.