Власти Петербурга осудили фитнес-клуб, где запретили плавать в бикини

Петербургский фитнес-клуб Fitness Plaza не имеет права запрещать посетительницам надевать бикини для плавания в бассейне. Как сообщает «РБК», об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Потапенко.

Ему поступил вопрос от жителя города, который попросил оценить решение некоторых фитнес-клубов «ввести нормы шариата». Там запретили женщинам «плавать в бикини», однако разрешили буркини — купальный костюм для мусульманок. Потапенко попросил перепроверить информацию и предоставить конкретный адрес клуба.

«Ну, как я понял, здесь вообще-то грань, если не перешагнули уважаемые хозяева данных заведений, нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации», — заявил вице-губернатор.

Он пообещал подать заявление в прокуратуру для изучения ситуации «о праве выбора» купальника. Действия Fitness Plaza он расценил как «навязывание иных норм закона» и «грубейшее нарушение». Чиновник считает, что фитнес-клуб может лишиться лицензии и стать фигурантом уголовного дела. Потапенко подчеркнул, что Петербург — гостеприимный город, однако в нем соблюдаются «закон и традиции Российской Федерации».

Fitness Plaza запретил посетительницам надевать бикини в бассейне в середине марта. Также под запретом оказались стринги, микрокини, купальник-бандо и любые неслитные модели с юбкой. При этом разрешены более закрытые варианты, в том числе буркини.

В клубе заявляли, что правила запрещают находиться в зоне бассейна в слишком откровенной плавательной форме. Ограничение связано как с общими нормами дресс-кода в зоне бассейна, так и в частом нахождении там детей.