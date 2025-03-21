В государственных музеях Подмосковья открылись 4 уникальные выставки

Государственные музеи Подмосковья стараются наполнить выставками, которые будут интересны разной аудитории, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Сейчас у нас проходят четыре знаковые выставки – Ивана Шишкина в Звенигороде, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева в «Новом Иерусалиме», а также «Фабрика Авангарда» в Серпухове», — сказал он.

Желающие могут увидеть в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» сразу 2 выставки. На выставке «Невесомость», приуроченной к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера Общества художников-станковистов Александра Лабаса, представлены практически все шедевры художника 1920-х – начала 1930-х годов.

Всего в экспозиции представлены более 150 живописных работ из собраний 18 ведущих музеев России.

Также в «Новом Иерусалиме» можно посетить выставку «Повелитель снов», на которой представлены 75 работ Зорикто Доржиева.

В Звенигордском музее-заповеднике до 29 июня работает выставка «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из коллекции Государственного Русского музея.

В Серпухове желающие могут посетить выставку «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира», на которой представлены около 200 произведений различных художников, среди которых Наталия Гончарова, Михаил Ларионов и другие.