Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по краеведческому музею в Судже. Об этом сообщает РИА Новости.

При спешном отступлении боевики ВСУ нанесли намеренный удар по краеведческому музею в Судже Курской области, в результате чего его сотрудница получила ранения, несовместимые с жизнью.

«Такие трагедии не должны быть забыты. Основную часть экспозиции музея составляли семь Суджанских кладов. Эти находки представляли уникальный источник для изучения ранней истории славян», — отметил он.

Ранее сообщалось, что мирная жительница получила ранения, несовместимые с жизнью, при ударе ВСУ по освобожденной Судже.