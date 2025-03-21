Российский депутат заявил о готовности «обливать бензином и сжигать собачников»

Депутат Николай Арефьев готов обливать бензином и сжигать хозяев собак за каждого покусанного ребёнка. Как сообщает «Абзац», он поддержал инициативу своего коллеги Николая Цеда, который призвал вернуть советскую практику и варить из бездомных собак мыло.

Арефьев признался, что не любит людей, «которые любят собак и не любят детей». По его мнению, они получают удовольствие, когда животные нападают на несовершеннолетних.

«А если им это доставляет удовольствие, то их за людей считать нельзя», — заявил парламентарий.

Он добавил, что его избирали депутатом люди, а не собаки, а потому он готов защищать их всеми мерами. Арефьев добавил, что зоозащитники по какой-то причине не пекутся о домашнем скоте, вроде коров, свиней и овец, которых убивают ежедневно и не всегда гуманными способами.

«Миллионы животных страдают, но почему-то люди защищают только собак, которые раздирают людей. В регионах ведь ужасная статистика. В Ставрополе девятилетнюю девочку разорвали в клочья. Да я за одного разорванного ребёнка готов всех собачников облить бензином и сжечь», — заключил он.

Ранее депутат Госдумы Николай Цед заявил, что для борьбы с бездомными собаками следует вернуть советскую практику и делать из животных мыло. По его мнению, псы, даже при хозяине, являются «зубастым оружием», которое может «выстрелить» в любой момент.