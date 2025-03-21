Дочь Жириновского напомнила о его предсказании по Украине

Анастасия Боцан-Харченко, дочь Владимира Жириновского, рассказала о выступлении отца, которое состоялось 25 декабря 1998 года в Госдуме. Политик тогда затронул тему соглашения, закреплявшего границы Украины.

«Отец сказал: «Вот 243 руки сейчас нажали на кнопки, пусть у вас отсохнут эти руки, потому что вы совершили такую же ошибку, как подписание Беловежских соглашений. Вы еще раз убили наше государство». Сейчас, оглядываясь на все, мы понимаем, как он был прав», – сказала она.

По словам Боцан-Харченко, Владимир Жириновский всегда оставался самим собой и не пытался играть роли. Многие его высказывания воспринимались как шутки, но со временем оказалось, что они были удивительно точными. Это его сильно задевало, признается дочь политика.

Основатель ЛДПР не боялся открыто выражать свое мнение и не скрывал эмоций, за что его нередко критиковали за резкость, пишет «Комсомольская правда».

Ранее появилось новое пророчество Жириновского, касающееся будущего Европы в случае прихода Дональда Трампа к власти.