В России решили создать цифровой профиль иностранного студента

Единый цифрой профиль иностранного студента планирует создать Минобрауки. Об этом рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

По словам министра, это необходимо для лучшего понимания образовательных траекторий иностранных студентов. Проект реализуется совместно с Минцифры.

На платформе будет содержаться информация об успеваемости студента из-за рубежа, который обучается в российском вузе. Инициатива призвана обеспечить системную работу с иностранными студентами, пояснил Фальков.

Ранее заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что в интернете невозможно найти вопросы и ответы к предстоящим ЕГЭ, так как еще ни разу никому не удавалось взломать систему.