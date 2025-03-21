Умер известный советский актер Константин Адам

Ушел из жизни Константин Адам, советский молдавский актер театра, кино и ТВ.

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Константин Васильевич Адам родился 19 июня 1951 году в селе Боканы Фалештского района. Окончил актерский факультет Кишиневского института искусств в 1976 году. Работал в молдавском Академическом театре имени Еминеску.

С 1980-х снимался в кино: "Июньский рубеж", "Таинственный узник", советско-югославский "Дикий ветер".

В 2011 году Адам был удостоен звания заслуженный артист Республики Молдова.

Об уходе актера на 74-м году жизни сообщает сегодня IPN со ссылкой на его театр. Похороны состоятся 22 марта в Кишиневе.