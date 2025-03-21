В Россию за 2024 год вернулись 1787 соотечественников

Более 1700 человек переехали в Россию из недружественных стран за последний год, воспользовавшись программой по переселению соотечественников. Такие данные привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, наблюдается «устойчивая тенденция роста числа обращений» от соотечественников, которые живут в Германии, Латвии, Литве, Эстонии, США и Канаде.

«За прошедшие 12 месяцев в Россию переехали 1 787 участников этой программы. Это только за последний год», - пояснила Мария Захарова в ходе круглого стола в Госдуме на тему «Россия - новый Ковчег».

Дипломат отметила, что в качестве основных мотивов для переезда люди называют ухудшение социально-экономической ситуации, инфляцию и высокие налоги. При этом наблюдается и рост иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности и желающих переехать в Россию. Загранучреждения РФ в течение полугода оформили для них 480 виз.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий с 1 сентября 2024 года выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам ряда стран, которые не поддерживают идеологический курс своих властей и разделяют «духовно-нравственные ценности» России. При принятии решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

В список этих стран, утвержденный правительством, входят в том числе и США, Германия, Испания, Франция, Австралия, Южная Корея и Япония.