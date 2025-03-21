Названо число иностранцев, переехавших в Россию из недружественных стран

Алиса Селезнёва

Более 1700 человек переехали в Россию из недружественных стран за последний год, воспользовавшись программой по переселению соотечественников. Такие данные привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

В Россию за 2024 год вернулись 1787 соотечественников
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По ее словам, наблюдается «устойчивая тенденция роста числа обращений» от соотечественников, которые живут в Германии, Латвии, Литве, Эстонии, США и Канаде.

«За прошедшие 12 месяцев в Россию переехали 1 787 участников этой программы. Это только за последний год», - пояснила Мария Захарова в ходе круглого стола в Госдуме на тему «Россия - новый Ковчег».

Дипломат отметила, что в качестве основных мотивов для переезда люди называют ухудшение социально-экономической ситуации, инфляцию и высокие налоги. При этом наблюдается и рост иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности и желающих переехать в Россию. Загранучреждения РФ в течение полугода оформили для них 480 виз.

Напомним, что президент Владимир Путин ранее подписал указ, упрощающий с 1 сентября 2024 года выдачу вида на жительство (ВНЖ) гражданам ряда стран, которые не поддерживают идеологический курс своих властей и разделяют «духовно-нравственные ценности» России. При принятии решения о переезде в Россию им не придется подтверждать владение русским языком и знание российской истории и законодательства.

В список этих стран, утвержденный правительством, входят в том числе и США, Германия, Испания, Франция, Австралия, Южная Корея и Япония.

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